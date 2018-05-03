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Подстрелил «итальянца». Алтайский стрелок стал победителем Кубка мира
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Подстрелил «итальянца». Алтайский стрелок стал победителем Кубка мира 

АиФ — Алтай 57 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Спортсмены соревновалась в меткости в пулевой стрельбе из малокалиберного оружия. Призёр Олимпийских игр из Бийска Сергей Каменский был на высоте в упражнении «стрельба из трёх положений на дистанции 50 метров». Для него это, можно сказать, коронное задание, так как в 2016 году в Рио-де-Жанейро сибиряк именно в нём завоевал «серебро». Тогда его совсем немного опередил итальянец Николо Камприани.
Это, видимо, теперь его карма, ведь в Южной Корее главным соперником Каменского вновь стал «макаронник» — Марко Де Николо. В квалификации он уступил россиянину всего шесть очков. При этом на «золото» претендовал и ещё один спортсмен — венгр Истван Пени. Он проиграл Сергею пять очков.
Настоящая заруба началась в финале. Если Пени уже точно мог претендовать только на «бронзу», то за первое место развязалась нешуточная борьба, итогом которой стал точный выстрел Каменского: 460,6 очка против 459,0 набранных Де Николо. Фантастический результат!
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