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«Арсенал» претендует на 21-летнего защитника «Фрайбурга» и сборной Турции
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«Арсенал» претендует на 21-летнего защитника «Фрайбурга» и сборной Турции 

SPORT24.ru 55 минут назад
Президент турецкого клуба «Алтинорду» Сейит Мехмет Озкан сообщил, что бывший защитник его клуба Чаглар Сеюнджю, который сейчас выступает за «Фрайбург», с высокой долей вероятности продолжит карьеру в лондонском «Арсенале».
«Арсенал» затребовал у нас информацию по Чаглару. Если он перейдет в «Арсенал», то мы получим часть заплаченной «канонирами» суммы. В услугах игрока также заинтересована «Бавария», но он отправится в Премьер-Лигу», — цитирует Озкана Sabah.
По слухам, 21-летний Сеюнджю, в активе которого уже есть 13 матчей за сборную Турции, обойдется своему новому клубу в сумму порядка 34 млн евро. В текущем розыгрыше Бундеслиги перспективный футболист провел за «Фрайбург» 25 матчей, в которых забил 1 мяч.
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