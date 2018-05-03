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В СЗАО прошли учения нештатных аварийно-спасательных формирований
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В СЗАО прошли учения нештатных аварийно-спасательных формирований 

Префектура СЗАО города Москвы 55 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
На стадионе «Октябрь» на улице Живописной прошли 18-е ежегодные соревнования нештатных аварийно-спасательных формирований. Их организовала префектура округа совместно с Управлением МЧС по СЗАО и окружным управлением Департамента гражданской обороны.
Соревновались 24 команды: больницы и поликлиники, научно-исследовательские институты и организации коммунального хозяйства. В каждой команде было по четыре человека. Большинство, конечно, мужчин. Но были и команды, полностью состоящие из женщин.
На первом этапе участники должны были наложить жгут и шину «пострадавшему», на следующем — сделать сердечно-легочную реанимацию на манекенах. Еще один этап — эстафета связи.
— Временных рамок на эстафете нет, кто быстрее выполнил — тот и выиграл. Но очки могут снять за неточность. Кто-то в спешке забывает записать позывной, кто-то — запятые и точки, — рассказывает Кирилл Нилов, инженер связи ПАУ «Радиофизика».
Среди санитарных постов победило ГБУ «Жилищник района Митино». Лучшей по химзащите и связи ожидаемо стала команда ПАУ «Радиофизика». Эти команды будут отстаивать честь нашего округа на городских соревнованиях.
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