Наставник «ПСЖ»: в клубе босс — Неймар

Главный тренер футбольного клуба «ПСЖ» Унаи Эмери заявил, что в парижской команде главным является нападающий Неймар, сообщает "Советский спорт"

"В «ПСЖ» роль лидера предназначена Неймару. Он пришел в клуб, чтобы быть лидером и стать номером один в мире", — приводит слова специалиста Mundo Deportivo.

Помимо этого испанец отметил, что в каждом клубе надо знать о своей роли.

"Однажды Хорхе Вальдано сказал мне, что в «Барселоне» лидером является Месси, в "Реале" — Флорентино Перес, а в «Атлетико» — Симеоне. Отлично знаю, когда в команде я главный, а когда нет. Это такой процесс, который со временем осваивает каждый тренер. В каждом клубе нужно знать о своей роли", — заключил наставник.

Испанский специалист может покинуть команду по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что Эмери рассказал об ухаживаниях за девушкой.