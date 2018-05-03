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Наставник «ПСЖ»: в клубе босс — Неймар
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Наставник «ПСЖ»: в клубе босс — Неймар 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Reuters
Главный тренер футбольного клуба «ПСЖ» Унаи Эмери заявил, что в парижской команде главным является нападающий Неймар, сообщает "Советский спорт".
"В «ПСЖ» роль лидера предназначена Неймару. Он пришел в клуб, чтобы быть лидером и стать номером один в мире", — приводит слова специалиста Mundo Deportivo.
Помимо этого испанец отметил, что в каждом клубе надо знать о своей роли.
"Однажды Хорхе Вальдано сказал мне, что в «Барселоне» лидером является Месси, в "Реале" — Флорентино Перес, а в «Атлетико» — Симеоне. Отлично знаю, когда в команде я главный, а когда нет. Это такой процесс, который со временем осваивает каждый тренер. В каждом клубе нужно знать о своей роли", — заключил наставник.
Испанский специалист может покинуть команду по окончании сезона.
Ранее сообщалось, что Эмери рассказал об ухаживаниях за девушкой.
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