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Унаи Эмери: В «Манчестер Сити» боссом является Гвардиола, а в «ПСЖ» — Неймар
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Унаи Эмери: В «Манчестер Сити» боссом является Гвардиола, а в «ПСЖ» — Неймар 

Советский спорт 51 минуту назад
Ранее Эмери сообщил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона.
«Однажды Хорхе Вальдано сказал мне, что в «Барселоне» лидером является Месси, в «Реале» — Флорентино Перес, а в «Атлетико» — Симеоне. Игрок, президент и тренер, три разных профиля в каждом из случаев. Отлично знаю, когда в команде я главный, а когда нет. Это такой процесс, который со временем осваивает каждый тренер. В каждом клубе нужно знать о своей роли. И в «ПСЖ» роль лидера предназначена Неймару. Или лучше сказать, что будет предназначена Неймару. Он пришёл в клуб, чтобы быть лидером и стать номером один в мире. Для этого ему нужно больше времени. Но если в «Манчестер Сити» боссом является Хосеп Гвардиола, то в «ПСЖ» это, должно быть, Неймар», — приводит слова Эмери Mundo Deportivo.
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