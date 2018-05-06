Лукьянюк выиграл Ралли Канарских островов ERC

Второй этап чемпионата Европы по ралли финишировал 5 мая в Лас-Пальмасе на Канарских островах. Победу в ней одержал экипаж Алексея Лукьянюка Алексея Арнаутова на Ford Fiesta R5.

Основным конкурентом петербуржцев стал экипаж россиян, в котором пилот участвует под латвийской лицензией — Николай Грязин и Ярослав Фёдоров, выступающие на Skoda Fabia R5, по итогам ралли уступили лидерам 51,4 секунды и заняли второе место. Тройку лучших замкнул немецкий экипаж во главе с Фабианом Краймом.

«В целом, я считаю, что все сильно прибавили по скорости. В прошлом году мы соревновались только с Магальяэшем и Каетановичем, которые тогда финишировали вторым и третьим. Окей, сейчас у Магальяэша были проблемы с машиной, но куча молодежи сильно прибавила в темпе. Коля Грязин наконец тоже прибавил, приближается. Для нас это круто, что есть «подпор» сзади. Я ожидал, что нам даже будет чуть-чуть сложнее бороться. Мы тоже чему-то научились за прошедшее время и в целом очень уверенно провели эту гонку, практически без каких-либо ошибок. Шины изумительные, не знаю зачем люди ездят на других. Для этих условий «Пирелли» идеально подходит, и мы хорошо подобрали состав на каждую секцию. Здесь вообще всё супер», — приводит слова Лукьянюка пресс-служба чемпионата.

ERC. Ралли Канарские острова. Итоговый протокол

1. Алексей Лукьянюк (Ford Fiesta R5) — 2:06.23,6 2. Николай Грязин (Skoda Fabia R5) — +51,4 3. Фабиан Крайм (Skoda Fabia R5) — +1.29,5 4. Хосе Саурес (Hyundai i20 R5) — +1.48,4 5. Лоран Пелье (Peugeot 208 T16) — +1.49,5.