Николай Грязин выиграл квалификацию Ралли Канар 2018

Экипаж Ст. №16 в составе Николая Грязина и Ярослава Фёдорова (Skoda Fabia R5) показал лучшее время в квалификации второго этапа чемпионата Европы по ралли — Ралли Islas Canarias 2018. Россияне, впервые в этом сезоне вышедшие на старт этапа европейского чемпионата, на 0,26 секунды опередили своих ближайших соперников, которыми стали Ст. №1 Алексей Лукьянюк Алексей Арнаутов (Ford Fiesta R5).

Коля и Ярослав в этом году проехали уже семь гонок в четырёх странах — Норвегии, Латвии, Финляндии и Италии — и одержали две победы. Столь внушительный накат позволил им подойти к своему первому старту в ERC 2018 года в отличной форме. Что они и доказали в квалификации.

Довольно неплохо, но думаю, что парни из местного чемпионата будут быстрее», — прокомментировал свой результат Николай. Но он ошибся — именно ему удалось стать самым быстрым.

Дуэт двух Алексеев совсем немного проиграл своим землякам — россияне оккупировали две первые позиции по итогам квалификационной сессии.

Что касается спецучастков, то их изменили — прошлогодние перегоны местами стали спецучастками, прошлогодние спецучастки стали перегонами, — поделился информацией Алексей Лукьянюк. — Реально быстро ехать не получается, всё в «шпильках», и ты не можешь ни отдохнуть, ни перевести дух потому, что поворот на повороте.

В целом вроде бы и круто, но, когда ты едешь таким образом 300-400 километров за день уже перебор! Спецучастки интересные, может быть чуть более сложные и опасные, чем в прошлом году, мне так кажется.

Лишь третье время «привёз» лучший из местных экипажей — Ст. №20 Луис Антонио Суарес / Кандидо Каррера (Hyundai i20 R5). Испанцы проиграли результату победителя аж полторы секунды! Что особенно важно — Суарес является соперником Грязина в зачёте ERC Junior U28.

Другой участник этого же зачёта — экипаж Ст. №6 Фабиан Крайм / Франк Кристиан (Skoda Fabia R5) — показал в квалификации четвёртое время. Немцам удалось оставить позади замкнувших первую пятёрку действующих чемпионов Испании Ст. №18 Ивана Ареса и Хосе Антонио Пинтора (Hyundai i20 R5).

На старт Ралли Канар 2018 выйдет ещё один российский экипаж — Ст. №26 Сергей Ременник Марк Розин (Mitsubishi Lancer Evo X). Екатеринбуржцы участвуют в зачёте ERC 2 и проехали в четверг только одну сессию — первую практику.

Нам все понравилось, такая шикарная компания, рад всех видеть — куда торопиться, куда гнать? — в шутливой форме прокомментировал итоги четверга Сергей Ременник. — Не знаю почему не получилось быстрее. В этом году у нас совсем не было асфальтовых тестов… Честно думаю, на что бы всё свалить (смеется).

На самом деле всё в рабочем ритме — вспоминаю как ездить по асфальту, попробую добавить скорости. Мы проехали только одну попытку свободной практики, на вторую не поехали потому, что в колесах оказалась влага и после первого проезда давление в них сильно подскочило. Получили небольшой перегрев, а поскольку эти покрышки входят в число используемых колес на гонку, второй проезд практики мы пропустили, поехали сразу на квалификацию.

Мы ожидаемо ускорились по отношению ко времени на практике, возможно, проехав еще раз мы бы улучшились больше. Мы проиграли только Тибору Эрди (около полутора секунд), я думаю, что он будет основным соперником на этом ралли, с которым мы будем пытаться гонять. Посмотрим, ралли всё покажет.

Участников Ралли Канар 2018 ждёт выбор стартовых позиций, а в пятницу и субботу — 14 спецучастков общей протяжённостью 203 километра: восемь допов в первый день и шесть во второй.