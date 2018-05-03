Праздник Победы в Хорошево-Мневниках отметят семейным квестом

Во дворце творчества детей и молодежи «Хорошево» в честь праздника Великой Победы состоится насыщенная программа «Салют, Победа». Здесь устроят теннисный турнир имени Чкалова, семейный квест и концерт.

— Турнир по настольному теннису имени Валерия Чкалова состоится 7 мая, на следующий день, 8 мая, в 17.30 — выступления гитаристов «Поющая струна» и мастер-классы, в 18.00 того же дня в «Хорошово» подведут итоги семейного квеста, посвященного Дню Победы, — отметили организаторы.

До 15 мая во дворце творчества будет работать тематическая выставка декоративно-прикладного творчества. Напомним, что Дворец творчества детей и молодежи «Хорошево» расположен по адресу: улица Маршала Тухачевского, дом 20, корпус 1.