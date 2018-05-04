Ахмед Бахаа — двойник Мохаммеда Салаха, фото

Они выглядят как близнецы.

В 2016 году, когда «Лестер» выиграл чемпионат Англии, звездой интернета стал двойник Джейми Варди . Они даже отмечали вместе чемпионство, обнимаясь, словно знают друг друга всю жизнь. Теперь настало время славы египтянина Ахмеда Бахаа. Он настолько похож на Мохаммеда Салаха , что сразу понять, кто из них кто, довольно сложно. Болельщики говорят, что это лучшее сходство в истории двойников.

Бахаа живёт в Гизе, закончил Каирский университет, а сейчас работает инженером и играет в футбол.

Его схожесть с главной звездой Египта принесла ему огромную славу: с 2016 года он регулярно появляется на телевидении, а болельщики довольно часто путают его на улице с Мо Салахом.

С «братом-близнецом» Бахаа встретился, когда Салах играл в «Роме». Выяснять, кто на кого похож, долго не пришлось. «Салах был в шоке, когда увидел меня! Он сказал, что ему кажется, будто он стоит перед зеркалом. Но Мо сказал, что это он выглядит как я, потому что мне 30, а ему 25», — поделился Бахаа.

Ахмед снялся в рекламе оператора сотовой связи Vodafone, в которой тоже не обошлось без Салаха.

А вот и сам Салах. Похожи ведь?