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В центре досуга «НЕО-XXI век» стартовал новый сезон хоккея
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В центре досуга «НЕО-XXI век» стартовал новый сезон хоккея 

Управа района Бирюлево Западное 33 минуты назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Первый товарищеский матч между командами района пройдет уже 10 мая в честь Дня Победы.
Педагог-организатор Ольга Гришина рассказала редакции «Обозрение. Бирюлево Западное», что первая тренировка нового сезона прошла 26 апреля, а занятия и матчи проводит преподаватель по хоккею и флорболу центра «НЕО-XXI век» Михаил Смирнов.
В среднем, по ее словам, в играх участвует от тридцати до пятидесяти человек из Бирюлева Западного. Также на площадку приходят болельщики — родные и близкие юных и не очень игроков.
Ближайшие товарищеские матчи для детей и подростков пройдут 10 и 31 мая. Начало игр в 18:00.
Соревнования по флорболу для взрослых состоятся 23 мая в 18:00. А 17 мая Михаил Смирнов проведет мастер-класс для детей и взрослых об особенностях игры и правилах проведения матчей.
Все матчи проходят на спортивной площадке по адресу: Востряковский проезд, дом 25, корпус 1.
Флорбол — очень популярный вид спорта в Южном округе. Во многих районах проводят внутренние соревнования. В народе этот вид спорта называют «хоккей на траве», потому что, по сути, флорбол и является летней вариацией всеми любимого хоккея. Только на земле вместо льда и в кедах вместо коньков.
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