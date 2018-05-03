В центре досуга «НЕО-XXI век» стартовал новый сезон хоккея

Первый товарищеский матч между командами района пройдет уже 10 мая в честь Дня Победы.

Педагог-организатор Ольга Гришина рассказала редакции «Обозрение. Бирюлево Западное», что первая тренировка нового сезона прошла 26 апреля, а занятия и матчи проводит преподаватель по хоккею и флорболу центра «НЕО-XXI век» Михаил Смирнов

В среднем, по ее словам, в играх участвует от тридцати до пятидесяти человек из Бирюлева Западного. Также на площадку приходят болельщики — родные и близкие юных и не очень игроков.

Ближайшие товарищеские матчи для детей и подростков пройдут 10 и 31 мая. Начало игр в 18:00.

Соревнования по флорболу для взрослых состоятся 23 мая в 18:00. А 17 мая Михаил Смирнов проведет мастер-класс для детей и взрослых об особенностях игры и правилах проведения матчей.

Все матчи проходят на спортивной площадке по адресу: Востряковский проезд, дом 25, корпус 1.

Флорбол — очень популярный вид спорта в Южном округе. Во многих районах проводят внутренние соревнования. В народе этот вид спорта называют «хоккей на траве», потому что, по сути, флорбол и является летней вариацией всеми любимого хоккея. Только на земле вместо льда и в кедах вместо коньков.