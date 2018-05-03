Министр спорта Мордовии: через 14 дней тренировочное поле Панамы будет идеальным

Министр спорта и культуры Республики Мордовия Владимир Киреев прокомментировал проблемы с газоном на тренировочном поле, которое будет использовать сборная Панамы во время предстоящего чемпионата мира в России.

«Того, что вы сегодня видите на тренировочном поле сборной Панамы, через 14 дней уже не будет. Просто была затяжная зима. Пришлём вам фотографии. Газон будет идеальным», — сказал Киреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Панамы сыграет с национальными командами Бельгии, Туниса и Англии.