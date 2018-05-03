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Министр спорта Мордовии: через 14 дней тренировочное поле Панамы будет идеальным
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Министр спорта Мордовии: через 14 дней тренировочное поле Панамы будет идеальным 

Чемпионат.com 33 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Министр спорта и культуры Республики Мордовия Владимир Киреев прокомментировал проблемы с газоном на тренировочном поле, которое будет использовать сборная Панамы во время предстоящего чемпионата мира в России.
«Того, что вы сегодня видите на тренировочном поле сборной Панамы, через 14 дней уже не будет. Просто была затяжная зима. Пришлём вам фотографии. Газон будет идеальным», — сказал Киреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.
На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Панамы сыграет с национальными командами Бельгии, Туниса и Англии.
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