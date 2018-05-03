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Министр спорта Мордовии: не знаем, где обитает Чёгин, у нас он не работает
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Министр спорта Мордовии: не знаем, где обитает Чёгин, у нас он не работает 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Министр спорта и культуры республики Мордовия Владимир Киреев ответил на вопрос иностранного журналиста, поможет ли проведение матчей чемпионата мира—2018 по футболу в Саранске отодвинуть на второй план новости о допинг-скандале вокруг тренера по спортивной ходьбе Виктора Чёгина. «Крайне важно, что сейчас мы занимаемся футболом. Дело, связанное с Виктором Чёгиным, закончилось два года назад. Сейчас он у нас не работает, и мы не знаем, где он обитает. Вся республика живёт чемпионатом мира по футболу и на подобное внимания не обращает», — передаёт слова Киреева корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
Напомним, Чёгин был пожизненно отстранён от работы в лёгкой атлетике.
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