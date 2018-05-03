Tempo Storm подписала европейский состав с fox и HS

Tempo Storm представила новый состав по CS:GO, куда вошли Рикардo fox Пачеку, Кевин HS Тарн, Кристиан loWel Гарсия и Павел innocent Мосек. Пятым игроком коллектива стал Аитор SOKER Фернандез — он находится на испытательном сроке в три месяца. Организация объявила о сделке на своем сайте.

Капитаном команды стал HS. 9-10 июня Tempo Storm выступит на Mercedes-Benz CS:GO Cup, который пройдет в Лиссабоне.

Слухи о том, что fox, HS, loWel и innocent соберут состав, появились в середине апреля. На тот момент было неизвестно, кто будет пятым игроком команды. Помимо Tempo Storm на ростер претендовали еще несколько организаций.

В январе-феврале 2018 года Tempo Storm рассталась со шведским и бразильским составами по CS:GO. Мультигейминг не объяснил, почему отказался от европейского ростера. Представители Южной Америки столкнулись с визовыми проблемами, поэтому организация расторгла с ними контракты.

Tempo Storm

Кевин HS Тарн

Рикардo fox Пачеку

Кристиан loWel Гарсия

Павел innocent Мосек

Аитор SOKER Фернандез (стендин)