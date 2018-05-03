Tempo Storm подписала Рикардo fox Пачеку и Кристиана loWel Гарсию

Tempo Storm представила состав по Counter-Strike: Global Offensive. Анонс появился на официальном сайте организации.

В команде будут выступать Кевин HS Тарн, Рикардo fox Пачеку, Кристиан loWel Гарсия, Павел innocent Мосек и Аитор SOKER Фернандез. Первым турниром для коллектива станет Mercedes-Benz CS:GO Cup, который пройдёт с 9 по 10 июня в Лиссабоне.

HS и innocent уже выступали вместе в составе PENTA Sports. Там игроки стали чемпионами турниров Farmskins Championship #1 и ESEA Season 24: Global Challenge. Прошлой командой loWel была Team Dignitas. Вместе с ней он не смог пробиться ни на один турнир через квалификации. fox выступал за Team Kinguin. В её составе он стал победителем турнира X-Bet.co Invitational.