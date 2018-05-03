Более 10 млрд рублей направили на подготовку к ЧМ-2018 в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 3 мая. / ТАСС /. Более 10 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов направили на подготовку к чемпионату мира по футболу в Краснодарском крае, сообщила в четверг пресс-служба краевой администрации.

"Общий объем финансирования подготовки к ЧМ в Краснодарском крае составил 10,61 млрд рублей за счет средств федерального и краевого бюджетов", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что основная часть расходов по госпрограмме — средства на реконструкцию стадиона «Фишт» в Сочи (около 4,7 млрд рублей), сейчас стадион готов принять игры ЧМ. В рамках реконструкции, в частности, вместимость стадиона увеличили с 40 тыс. зрителей до 45 тыс., создали современное игровое поле, установили два мультимедийных экрана с изображением высокой четкости, завершаются работы по строительству медиацентра и ресторана зоны гостеприимства. Кроме того, особое внимание уделяется мерам безопасности — на входах на «Фишт» смонтировали 178 досмотровых рамок, систему наблюдения уже смонтировали и включает более 2 тыс. камер, в том числе 94 камеры для распознавания лиц, установлено 800 датчиков охранной сигнализации.

По информации пресс-службы, серьезные средства также потратили на строительство тренировочных баз для сборных ЧМ и на реконструкцию под эти цели уже существующих площадок. Часть средств направили на организацию транспортного обеспечения (закупка автобусов, средства на компенсацию бесплатного проезда железнодорожным и автомобильным транспортом), расходы на медобеспечение (приобретение машин скорой помощи и лекарств), на проведение Фестиваля болельщиков у Сочинского морпорта, благоустройство и праздничное оформление города Сочи.

Часть средств направили на подготовку волонтеров и обеспечение их деятельности во время чемпионата. «Волонтеры будут обеспечены всеми необходимыми сервисами — питанием, связью, транспортом, будут организованы рабочие места, укомплектованные всем необходимым оборудованием (ноутбуки, интернет, раздаточный материал). Им предоставят экипировку: дождевик, майка, шорты, штаны, кепка, толстовка, рюкзак», — уточнил представитель администрации.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры чемпионата примут 11 городов, в том числе Сочи, где пройдут матчи Португалия — Испания (15 июня), Бельгия — Панама (18 июня), Германия — Швеция (23 июня) и Австралия — Перу (26 июня). На спортивных базах в Краснодарском крае будут жить шесть сборных: Испания (в Краснодаре), Бразилия и Польша (в Сочи), Дания (в Анапе), Исландия и Швеция (в Геленджике).