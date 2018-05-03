В конкурсе «Сталинград в моем городе!» победил житель Франции

В год 75-летия Победы в Сталинградской битве ярким примером народной дипломатии стал интернет-конкурс, организованный Фондом «Сталинградская битва» (г. Волгоград). Конкурс стал частью Международного историко-просветительского проекта «Сталинград в судьбе Франции». Франция занимает лидирующее место в мире по количеству улиц, площадей, бульваров и других топонимов, названых в честь Сталинграда (всего 167 упоминаний Сталинграда в городах Франции). Участникам конкурса необходимо было найти и выложить в группе мероприятия в «Фейсбуке» копии документов по истории появления «Сталинграда» в городах Франции (присвоения имени Сталинграда городским объектам). В результате победителем стал гражданин Франции Фредерик Риколь (Frédéric Ricol). По приглашению Фонда с 3 по 7 мая он приедет в Москву, а с 7 по 11 мая — в Волгоград, где примет участие в работе Круглого стола «Волгоград-2018: российско-французский диалог в сфере народной дипломатии». Судьба старших родственников победителя напрямую связана с Россией. Будучи выходцами из Испании и антифашистами, они принимали участие в гражданской войне, а после поражения республиканцев эмигрировали во Францию и Россию. Как рассказывает сам Фредерик, данный конкурс напомнил гражданам Франции о Сталинграде и об общей Победе над нацизмом. Страница конкурса в интернете: https://www.facebook.com/groups/stalingradsdmv/