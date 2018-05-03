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Легендарные автогонщики протестировали Jaguar Project 8
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Легендарные автогонщики протестировали Jaguar Project 8 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Победители ралли Ле-Манн в разное время получили в свое распоряжение люксовый Jaguar Project 8.
За штурвал сели британец Энди Уоллес и американец Дэви Джонс, в разное время побеждавшие на этапах гоночной серии. Было это не в одно время, однако обоих пилотов роднит бренд Jaguar.
Результаты тестов Project 8 заслужили только самые положительные отзывы у легендарных гонщиков. Например, Уоллес отметил, что он почувствовал за рулем черты идеального гоночного автомобиля.
Кроме того, Энди поставил в плюс совершенную тормозную систему. По его словам, педали тормоза реагируют на прикосновения пилота фантастически.
Оба гонщика были единодушны в своем мнении, что автомобиль с каждой минутой тестирования все больше оставляет благоприятные впечатления. Их нахлынула ностальгия по прошлым поколениям Jaguar.
Остается добавить, что приобрести новенький Jaguar Project 8 можно будет уже начиная с лета этого года. Цена будет стартовать от 150 тысяч долларов.
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