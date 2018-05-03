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Жители Котельников зажгут свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне 7 мая
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Жители Котельников зажгут свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне 7 мая 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
7 мая в 20:30 по московскому времени в микрорайоне Силикат Котельников пройдет патриотическая акция, в ходе которой жители выложат из зажженных свечей слово «Спасибо» в память о погибших героях Великой Отечественной войны.
Акция состоится вблизи мемориального комплекса «Танк
»Мать-Родина»
и «Обелиск Славы». В мероприятии запланировано участие сотрудников администрации, депутатов Мособлдумы и Совета депутатов, членов общественной палаты, представителей ветеранской организации, молодежи города, жителей. Участники смогут сказать спасибо всем тем, кто воевал на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, кто подарил будущее и мирное небо над головой. Также все участники почтут память героев минутой молчания.
Сбор участников начнется в 20:00.
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