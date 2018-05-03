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Ребров: «За все время, что я в „Спартаке“, сейчас самые забавные слухи»
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Ребров: «За все время, что я в „Спартаке“, сейчас самые забавные слухи» 

SPORT24.ru 1 час назад
Вратарь ”Спартака” Артем Ребров прокомментировал слухи о высоких физических нагрузках в команде. В частности, об упражнениях на ноги с большими весами.
— Сейчас команде некогда думать о праздниках. У нас впереди две важнейшие игры, сосредотачиваемся только на этом.
— Выходные как-то помогают отвлечься от всего, что в последнее время пишут о команде?
— Честно говоря, все это больше обсуждают болельщики. Я сам захожу и также читаю новости, узнаю что-то от друзей. Естественно, мы где-то даем повод слухам распространяться, так как плохо играем, не добиваемся нужных результатов. Думаю, что просто нужно не обращать на это внимания, спокойно без лишней раскачки готовиться к играм.
— Какой слух удивил больше всего в последнее время?
— Мне даже не хочется что-то выделять, чтобы дальше это не продолжать. За то время, что я нахожусь в «Спартаке», в данный момент слухи самые забавные.
— Сколько весят вратарские штанги?
— Хороший вопрос. Я не уносил ворота со стадиона после чемпионства, как все думают. Не знаю.
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