Луиз Адриану: «Чемпионская гонка? „Спартаку“ нужно побеждать»

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану, посетивший финал конкурса «Мисс „Спартак“, рассказал, что думает о чемпионской гонке. По его словам, красно-белым надо побеждать.

— У вас в субботу суперважная игра с „Ростовом“. Можно так сказать?

— Я думаю, на данном этапе все матчи суперважные. Мы должны быть максимально сконцентрированы, чтобы добиться самых высоких целей.

— „Локо“ проиграл „Краснодару“. Как думаете, теперь соперник по чемпионской гонке не так в себе уверен?

— Не особенно волнуюсь по этому поводу. Сначала „Спартак“ должен сделать свою работу — победить в ближайшем матче. А потом уже смотреть на соперника. Так что не можем все время думать, что происходит у конкурента. (Юлия ЯКОВЛЕВА)