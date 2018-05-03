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Луиз Адриану: «Чемпионская гонка? „Спартаку“ нужно побеждать»
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Луиз Адриану: «Чемпионская гонка? „Спартаку“ нужно побеждать» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий "Спартака" Луиз Адриану, посетивший финал конкурса «Мисс „Спартак“, рассказал, что думает о чемпионской гонке. По его словам, красно-белым надо побеждать.
— У вас в субботу суперважная игра с „Ростовом“. Можно так сказать?
— Я думаю, на данном этапе все матчи суперважные. Мы должны быть максимально сконцентрированы, чтобы добиться самых высоких целей.
— „Локо“ проиграл „Краснодару“. Как думаете, теперь соперник по чемпионской гонке не так в себе уверен?
— Не особенно волнуюсь по этому поводу. Сначала „Спартак“ должен сделать свою работу — победить в ближайшем матче. А потом уже смотреть на соперника. Так что не можем все время думать, что происходит у конкурента. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
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