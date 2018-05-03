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Пуйоль: «Сравнивать Салаха с Месси и Криштиану — преувеличение»
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Пуйоль: «Сравнивать Салаха с Месси и Криштиану — преувеличение» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший игрок «Барселоны» Карлес Пуйоль оценил шансы форварда «Ливерпуля» Мохамеда Слааха получить «Золотой мяч» в этом году.
”Думаю, сравнивать сейчас Салаха с Месси и Роналду — преувеличение. Да, он проводит восхитительный сезон и забивает много мячей, но «Золотой мяч» это индивидуальная награда и коллективные достижения имеют большой вес.
Все также зависит от победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов и выступления Салаха на чемпионате мира. Если Криштиану или Месси выиграют ЧМ, шансов у Салаха будет еще меньше. Хотя я не считаю это справедливым и думаю, что «Золотой мяч» должен доставаться лучшему игроку, независимо от завоеванных трофеев", — цитирует Салаха ON Sport.
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