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Тест: Кто написал эти великие русские произведения?
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Тест: Кто написал эти великие русские произведения? 

Ридус 1 час назад
«Ридус» уже предлагал вам угадать название книги по обложке, определить литературное произведение по первым строкам, узнать знаменитого писателя по обложке его книги, вспомнить названия книг из школьной программы, а также узнать, кто вы из героев поэмы «Евгений Онегин».
Сегодня в нашем тесте классика русской литературы, каждое из этих произведений входит в список ста лучших литературных шедевров мира. Проверьте, насколько вы начитанный и образованный человек. Результатами теста обязательно делитесь в комментариях, а ссылку на тест отправьте друзьям. Удачи!
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