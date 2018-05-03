Тест: Кто написал эти великие русские произведения?

«Ридус» уже предлагал вам угадать название книги по обложке, определить литературное произведение по первым строкам, узнать знаменитого писателя по обложке его книги, вспомнить названия книг из школьной программы, а также узнать, кто вы из героев поэмы « Евгений Онегин ».

Сегодня в нашем тесте классика русской литературы, каждое из этих произведений входит в список ста лучших литературных шедевров мира. Проверьте, насколько вы начитанный и образованный человек. Результатами теста обязательно делитесь в комментариях, а ссылку на тест отправьте друзьям. Удачи!

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