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Медикам выдадут аптечки с расширенной укладкой перед ЧМ‐2018
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Медикам выдадут аптечки с расширенной укладкой перед ЧМ‐2018 

360tv.ru 1 час назад
Аптечки с расширенной укладкой и иллюстрированные методические пособия получат более шести тысяч медиков, которые будут работать на чемпионате мира по футболу, сообщило РИА «Новости». Они получат обезболивающие, средства для снятия страха и эпилептических припадков.
По словам, министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в состав мобильных медицинских бригад войдут врач общего профиля, который специализируется на работе скорой помощи,
врач-травматолог
или спортивный медик и фельдшер.
Мы для этих бригад новым приказом утвердили расширенную укладку аптечки, которая включает и мощное обезболивающее, и диазепамы, реланиумы, препараты, которые снимают чувство страха, вызывают релаксацию, могут снять эпилептический припадок быстро, обязательно дефибриллятор
— Вероника Скворцова.
Методические рекомендации, по ее словам, составлены «экспертным сообществом», в них подробно изложена последовательность действий медиков.
Шесть с половиной тысяч медиков будет принимать участие в медицинском обеспечении, все эти медики обучены как персонально и поименно, так и командно этими мобильными бригадами
— Вероника Скворцова.
Медикам также объяснили, сколько секунд они должны потратить на конкретные манипуляции, в том числе для  сердечно-легочной
реанимации.
Президент РФ Владимир Путин сегодня заявил, что подготовка к чемпионату почти завершена. Он поручил главам регионов, где пройдут матчи, держать руку на пульсе и принимать личное участие в организации турнира.
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