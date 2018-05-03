Медикам выдадут аптечки с расширенной укладкой перед ЧМ‐2018

Аптечки с расширенной укладкой и иллюстрированные методические пособия получат более шести тысяч медиков, которые будут работать на чемпионате мира по футболу, сообщило РИА «Новости» . Они получат обезболивающие, средства для снятия страха и эпилептических припадков.

По словам, министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой , в состав мобильных медицинских бригад войдут врач общего профиля, который специализируется на работе скорой помощи,

врач-травматолог

или спортивный медик и фельдшер.

Мы для этих бригад новым приказом утвердили расширенную укладку аптечки, которая включает и мощное обезболивающее, и диазепамы, реланиумы, препараты, которые снимают чувство страха, вызывают релаксацию, могут снять эпилептический припадок быстро, обязательно дефибриллятор

— Вероника Скворцова.

Методические рекомендации, по ее словам, составлены «экспертным сообществом», в них подробно изложена последовательность действий медиков.

Шесть с половиной тысяч медиков будет принимать участие в медицинском обеспечении, все эти медики обучены как персонально и поименно, так и командно этими мобильными бригадами

— Вероника Скворцова.

Медикам также объяснили, сколько секунд они должны потратить на конкретные манипуляции, в том числе для сердечно-легочной

реанимации.