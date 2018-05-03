Главные телешоу 1990-х

В 1990-е годы на российском телевидении наступает эпоха шоу-программ, которые зачастую являются адаптацией зарубежных аналогов. Главный лозунг передач нового медиа-формата — телевидение должно быть развлекательным.

«Тема»

Одно из первых российских ток-шоу, на котором обсуждались наболевшие вопросы и актуальные проблемы современности. Производство телекомпании «ВИD». Программа выходила в эфир с 1992 по 2000 год. Первым ее ведущим до ухода в передачу «Час пик» был тележурналист и продюсер Владислав Листьев

«Оба-на!»

Первый выпуск этой довольно смелой юмористической телепередачи состоялся 19 ноября 1990 года. В числе ее соавторов — Игорь Угольников Алексей Кортнев . Популярность программе принес сюжет «Похороны еды» — одна из злободневных шуток начала 90-х. Программа была закрыта в 1995 году вскоре после убийства Влада Листьева

«Джентльмен-шоу»

Еще одна юмористическая программа завоевала сердца россиян благодаря своеобразному одесскому юмору. Шоу было основано участниками команды КВН «Клуб одесских джентльменов». С 1991 по 1996 год «Джентльмен-шоу» выходило на РТР, затем на ОРТ . В 1995 году программа попала в список финалистов конкурса «ТЭФИ» в номинации «Лучшая развлекательная передача».

«Угадай мелодию»

Эта телеигра оказалась последним проектом реализованным Владиславом Литьевым, ее съемки начались в конце марта 1995 года. Любопытно, что изначально бессменный ведущий программы Валдис Пельш не рассматривался в качестве основной кандидатуры, так как, по мнению руководства программы, не справлялся со своей ролью.

«Поле чудес»

Капитал-шоу «Поле чудес», премьера которого состоялась 25 октября 1990 года, является калькой американской телевизионной программы «Колесо Фортуны». Название для российской версии Листьев взял из сказки Алексея Толстого «Золотой ключик». Первые выпуски программы вел сам Листьев, в дальнейшем его сменил Леонид Якубович

«Зов джунглей»

Детская развлекательная программа «Зов джунглей» выходила раз в неделю на Первом канале. Она была аналогом игры «Веселые старты». Ее участники — разделенные на команды «хищников» и «травоядных» ученики младших классов. В 2001 году незадолго до своей гибели ведущий Сергей Супонев объявил о закрытии программы.

«Сам себе режиссер»

В 1991 году основатель рекламной компании «Видео Интернешнл» Михаил Лесин обратил внимание на шоу «America’s Funniest Home Videos» и решил нечто подобное организовать и в России. С 1997 года программа «Сам себе режиссер», бессменным ведущим которой был Алексей Лысенков , стала открываться новой заставкой с песней «Я всегда с собой беру видеокамеру».

«Брэйн-ринг»

Впервые эта программа вышла на телеэкраны страны 18 мая 1990 года. Идея «Брэйн-ринга» была почерпнута у популярной в СССР интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», только в данном варианте вместо одной команды знатоков присутствовало две. Телеигра продержалась в эфире до 2000 года и была закрыта из-за финансовых проблем на канале ТВЦ и высокой стоимости проекта.

«Любовь с первого взгляда»

Это копия британской программы «Love at First Sight». С одной стороны, она выглядит как психологическая игра, с другой — как романтическое шоу. Суть программы в следующем: три парня и три девушки с помощью нажатия кнопок пытаются выбрать себе пару. Если пары совпадают, тогда молодые люди получают возможность выиграть один из предлагаемых призов вплоть до романтического путешествия.

«Ключи от форта Байяр»

В оригинальном варианте — французское приключенческое шоу «Форт Байяр». Впервые на Первом канале появилось в 1992 году. Вначале транслировались французские выпуски программы, а также версии игр, проведенных в Великобритании, Норвегии и Канаде. В 1998 году на российские телеэкраны вышел один сезон программы «Русские в форте Байяр».

Счастливый случай