Ещё
Велопробег ко Дню Победы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Велопробег ко Дню Победы 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Девятый год подряд любители велосипедного спорта проводят патриотическую акцию — традиционный велопробег по маршруту «Владимир — Суздаль — Камешково — Ковров», приуроченный к празднованию Дня Победы.
К 9 утра на площадь Победы начали стягиваться велосипедисты. Маршрут предстоял нелегкий — шутка ли, в пути им предстояло проехать более 110 километров! На этот отважный шаг решились около сотни любителей двухколесного транспорта. Многие взяли с собой детей, которые расположились за спинами спортсменов в удобных креслах. Каждому участнику при регистрации выдавались Георгиевские ленточки.
Не обошлось и без VIP-персон. Каждый год в пробеге принимает участие сити-менеджер города Суздаля Сергей Сахаров — ярый фанат велоспорта и пропагандист здорового образа жизни. Сергей Владимирович прибыл на площадь Победы в костюме сильнейшей профессиональной команды России — «Катюша».
С приветственным словом к участникам пробега обратился участник штурма Берлина, артиллерист-разведчик, кавалер орденов Красной Звезды и Славы Николай Матвеевич Щелконогов:
— Все ветераны рады, что новое поколение не забывает трудовые и боевые подвиги своих предков. Вы видите, как неспокойно и сегодня на наших границах. Вы знаете, мы прожили 73 года без войны, потому что после войны сразу создали ракетно-ядерный щит, и опыт, который мы получили в ВОВ — когда надавали всем по «мордасам» — это все хорошо помнят. Не надо забывать этих подвигов, нужно верить в могущество нашего государства и повышать его авторитет. И сегодняшний забег — очень правильное начинание, его можно назвать дорогой мира.
Ровно в десять утра в сопровождении автомобилей ГИБДД и двух «Газелей» техпомощи колонна велосипедистов во главе с Сергеем Сахаровым отравилась в сторону Доброго. В пути участники пробега будут делать остановки возле воинских мемориалов, чтобы почтить память предков. До конечного пункта пробега — Коврова — участники доберутся поздно вечером. Обратно во Владимир велосипедисты смогут вернуться на машинах или электричке.
ТВ-МИГ: последние новости
День Победы начнем отмечать заранее Расправились с соперниками «Торпедо» и «Муром» сыграли с переменным успехом
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева может сменить гражданство141
Названа возможная причина ухода Медведевой от Тутберидзе94
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания29
Боярский изменил «Зениту»4
УЕФА заранее объявил победителя Лиги чемпионов10
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение