Велопробег ко Дню Победы

Девятый год подряд любители велосипедного спорта проводят патриотическую акцию — традиционный велопробег по маршруту «Владимир — Суздаль — Камешково — Ковров», приуроченный к празднованию Дня Победы.

К 9 утра на площадь Победы начали стягиваться велосипедисты. Маршрут предстоял нелегкий — шутка ли, в пути им предстояло проехать более 110 километров! На этот отважный шаг решились около сотни любителей двухколесного транспорта. Многие взяли с собой детей, которые расположились за спинами спортсменов в удобных креслах. Каждому участнику при регистрации выдавались Георгиевские ленточки.

Не обошлось и без VIP-персон. Каждый год в пробеге принимает участие сити-менеджер города Суздаля Сергей Сахаров — ярый фанат велоспорта и пропагандист здорового образа жизни. Сергей Владимирович прибыл на площадь Победы в костюме сильнейшей профессиональной команды России — «Катюша».

С приветственным словом к участникам пробега обратился участник штурма Берлина, артиллерист-разведчик, кавалер орденов Красной Звезды и Славы Николай Матвеевич Щелконогов:

— Все ветераны рады, что новое поколение не забывает трудовые и боевые подвиги своих предков. Вы видите, как неспокойно и сегодня на наших границах. Вы знаете, мы прожили 73 года без войны, потому что после войны сразу создали ракетно-ядерный щит, и опыт, который мы получили в ВОВ — когда надавали всем по «мордасам» — это все хорошо помнят. Не надо забывать этих подвигов, нужно верить в могущество нашего государства и повышать его авторитет. И сегодняшний забег — очень правильное начинание, его можно назвать дорогой мира.