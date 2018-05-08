Велопробег в честь Дня Победы состоится в столице 13 мая

В Москве 13 мая пройдет велопробег «Спасибо за то, что мы живы!», в котором примут участие более 5 тысяч человек, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты населения города.

«Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы информирует, что 13 мая 2018 года в 11 часов состоится велопробег «Спасибо за то, что мы живы!». Мероприятие приурочено ко Дню Победы и Международному дню семьи», — говорится в сообщении.

В велопробеге примут участие взрослые и дети на велосипедах, самокатах, беговелах, роликах, скейтбордах, а также матери с маленькими детьми в колясках. Праздничную атмосферу будут создавать финалисты семейного городского конкурса «Московская семья: путь к успеху».

В программе мероприятия: проведение мастер-классов, конкурсов, игр и викторин. Также будут работать лекторий и павильоны с настольными играми для детей и взрослых, аттракционы, спортивные площадки и полевая кухня. Компания «Хартия» проведет лекцию об ответственном отношении к окружающей среде.

В велопробеге примут участие более 5 тысяч человек. Организатором мероприятия является РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» при поддержке столичного департамента труда и социальной защиты населения.