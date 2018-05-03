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Экс-нападающий «Рубина» Девич стал обладателем Кубка Лихтенштейна
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Экс-нападающий «Рубина» Девич стал обладателем Кубка Лихтенштейна 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Вадуц» победил «Бальцерес» (3:0) в финале Кубка Лихтенштейна-2017/18. Бывший нападающий «Рубина» и «Ростова» Марко Девич провел в составе победителей 84 минуты и не отметился результативными действиями. Напомним, Девич стал игроком «Вадуца» летом прошлого года. Команда выступает во втором по силе швейцарском дивизионе. В текущем сезоне 34-летний Девич сыграл 25 матчей и забил 10 голов во втором дивизионе чемпионата Швейцарии.
Hopp Vaduz🔴⚪🔴⚪ Cup is in our hand. 🎉🎉🎉 Europe is waiting for us. 💪🏻💪🏻🙏🏻
Публикация от @ marko_devic33 2 Май 2018 в 12:39 PDT
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