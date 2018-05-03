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Ещенко: «Спартак» дня три отходил после поражения от «Тосно» в полуфинале КР
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Ещенко: «Спартак» дня три отходил после поражения от «Тосно» в полуфинале КР 

Чемпионат.com 26 минут назад
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как красно-белые отходили от поражения от «Тосно» в матче 1/2 финала Кубка России. Основное время той встречи завершилось со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты «Тосно» — 5-4.
«Поражение от «Тосно» — самое обидное, хотя могли и выиграть. Дня три отходили. После матча некоторые игроки смогли встретиться, пообщаться. Нужно поменьше читать газет и смотреть телевизор, чтобы не напоминало. Потом начинается тренировочный процесс, думаешь о следующей игре», — передаёт слова Ещенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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