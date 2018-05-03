Виноваты оппортунисты. О чем писала «Вечерка»

«Вечерняя Москва» в честь 95-летия газеты открыла рубрику «О чем писала „Вечерка“. Она уже выходит в нашем вечернем выпуске по четвергам. Теперь и в утреннем номере мы каждый вторник и каждую пятницу будем вспоминать самые интересные новости, которые волновали наших читателей ровно в этот день… много лет назад.

Почему не успели озеленить улицы? Виноваты „оппортунисты“— так именовали приспособленцев и „агентов буржуазии в рабочем движении“. Саботируешь работу, не проявляешь волю — значит, играешь на руку врага, который спит и видит, как помешать украшению советской столицы. Чистый оппортунист! Вот как рассуждали журналисты в 1932 году. А 13 лет спустя, в 1945 году, их коллеги с нетерпением прислушивались к новостям из Германии, где наши войска уже рвались к Берлину, и при этом не забывали следить за весенними городскими событиями.

Политическое садоводство

»По улицам, скверам и домовым дворикам должно быть посажено 119 тысяч деревьев и 540 тысяч кустарников. Дней 7–10 (в зависимости от погоды) еще имеется в распоряжении озеленителей. Но эти дни не заполнены горячей, боевой работой. В барьерах ведомственных неувязок, затираемое оппортунистической беспечностью и неповоротливостью, гибнет хорошее нужное дело. Всю работу по древонасаждениям проводят непосредственно районы под руководством треста Зеленого строительства. Но ни райсоветы в целом, ни соответствующие их отделы зеленым строительством не интересуются Комсомол и школы пока еще ничего реального не сделали. Районные зеленые комитеты бездействуют, московский городской зеленый комитет развалился совсем Но и там, где работы начаты, например во Фрунзенском районе, заедает транспорт. Выкопанное дерево — не железная балка, которая может часами ждать запоздавший грузовик. Если в ближайшие 2–3 дня райсоветы не создадут нужного перелома, план весенней посадки будет сорван».

И судьям нужна тренировка

«Комитет по делам физкультуры и спорта решил провести летом розыгрыш первенства СССР по футболу. Первые матчи состоятся в Москве 13 мая. Московские команды мастеров возвращаются в Москву после тренировочных сборов на юге. Уже вернулись футболисты «Торпедо», «Динамо», ЦДКА и «Локомотива». Вчера во Всесоюзном комитете по делам физкультуры и спорта состоялась жеребьевка команд и был составлен календарь игр. В Москве в первом матче встречаются команды ЦДКА и московского «Динамо». Сегодня в Москве начинается всесоюзный сбор судей по футболу, в нем примут участие 40 судей всесоюзной и республиканской категорий».