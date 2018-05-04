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«Ювентус» может приобрести трех футболистов «ПСЖ»
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«Ювентус» может приобрести трех футболистов «ПСЖ» 

Советский спорт 46 минут назад
По информации Tuttosport, защитник Тома Менье и полузащитники Анхель Ди Мария и Адриен Рабьо попали в сферу интересов «Ювентуса».
Ранее сообщалось, что все три футболиста могут стать частью распродажи «ПСЖ» в связи с перестройкой состава.
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