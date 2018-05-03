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Гиена помешала охоте гепардов
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Гиена помешала охоте гепардов 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Двум туристам, которые посетили природный заповедник Масаи‐Мара в Кении, удалось запечатлеть на видео нескольких гепардов, поймавших антилопу топи, после чего внезапно появившаяся гиена помешала их трапезе. Ролик был размещен на YouTube.
Пока несколько хищников пытались делить добычу, обступив жертву с нескольких сторон, блуждавшая неподалеку гиена пожелала присоединиться к пиру. Подобравшись к другим животным на близкое расстояние, она невольно прогнала кошек.
В этот момент антилопа, несмотря на многочисленные раны, воспользовалась моментом и напугала оставшихся поблизости хищников, избежав своей участи. «Герой дня!», — прокомментировал появление гиены автор ролика.
27 апреля мы писали о другом курьезном случае из мира животных. В одном из заповедников Бразилии выдра смогла прогнать двух ягуаров, которые попытались напасть на нее.
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