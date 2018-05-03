Гиена помешала охоте гепардов

Двум туристам, которые посетили природный заповедник Масаи‐Мара в Кении, удалось запечатлеть на видео нескольких гепардов, поймавших антилопу топи, после чего внезапно появившаяся гиена помешала их трапезе. Ролик был размещен на YouTube.

Пока несколько хищников пытались делить добычу, обступив жертву с нескольких сторон, блуждавшая неподалеку гиена пожелала присоединиться к пиру. Подобравшись к другим животным на близкое расстояние, она невольно прогнала кошек.

В этот момент антилопа, несмотря на многочисленные раны, воспользовалась моментом и напугала оставшихся поблизости хищников, избежав своей участи. «Герой дня!», — прокомментировал появление гиены автор ролика.

27 апреля мы писали о другом курьезном случае из мира животных. В одном из заповедников Бразилии выдра смогла прогнать двух ягуаров, которые попытались напасть на нее.