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Инструктор парка «Патриот» стал призёром Кубка Москвы по стрельбе из карабина
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Инструктор парка «Патриот» стал призёром Кубка Москвы по стрельбе из карабина 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сергей Точилин является победителем чемпионата страны по карабину 2017, дважды завоевывал первое место на этапах Кубка России, а в этом году неоднократно представлял стрелковый клуб «Патриот» на различных соревнованиях, где неизменно занимал призовые места.
Старший инструктор по проведению стрельб Многофункционального огневого центра Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» Сергей Точилин стал призёром Кубка Москвы по стрельбе из карабина.
На соревнованиях, проходивших на центральном стрельбище федерации практической стрельбы в подмосковном Пущине, спортсмен представлял стрелковый клуб «Патриот».
Несмотря на сложные погодные условия, Сергей Точилин показал прекрасный результат и, набрав 542,9033 очка, заняв второе место в открытом классе (категория ветеран).
Сергей Точилин является победителем чемпионата страны по карабину 2017, дважды завоевывал первое место на этапах Кубка России, а в этом году неоднократно представлял стрелковый клуб «Патриот» на различных соревнованиях, где неизменно занимал призовые места.
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