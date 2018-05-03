Инструктор парка «Патриот» стал призёром Кубка Москвы по стрельбе из карабина

Сергей Точилин является победителем чемпионата страны по карабину 2017, дважды завоевывал первое место на этапах Кубка России, а в этом году неоднократно представлял стрелковый клуб «Патриот» на различных соревнованиях, где неизменно занимал призовые места.

Старший инструктор по проведению стрельб Многофункционального огневого центра Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» Сергей Точилин стал призёром Кубка Москвы по стрельбе из карабина.

На соревнованиях, проходивших на центральном стрельбище федерации практической стрельбы в подмосковном Пущине, спортсмен представлял стрелковый клуб «Патриот».

Несмотря на сложные погодные условия, Сергей Точилин показал прекрасный результат и, набрав 542,9033 очка, заняв второе место в открытом классе (категория ветеран).

Сергей Точилин является победителем чемпионата страны по карабину 2017, дважды завоевывал первое место на этапах Кубка России, а в этом году неоднократно представлял стрелковый клуб «Патриот» на различных соревнованиях, где неизменно занимал призовые места.