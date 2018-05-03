Давид Юрченко: «В „Тосно“ мы только два раза получили премиальные»

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко рассказал о финансовых проблемах в клубе.

— Правда, что семь игроков «Тосно» обратились к руководству клуба с требованием погасить долги в течение ближайших дней?

— Как я могу прокомментировать эту информацию? Дыма без огня не бывает. Правильно? Такая ситуация в команде есть…

— Что говорит руководство клуба?

— Говорят, что завтра решится. Но это «завтра» тянется еще со сборов.

— Какая задолженность перед игроками?

— За весь сезон мы только два раза получили премиальные. Частично нам заплатили за февраль.

— И просвета не видно?

— Пока нет. Были встречи, нам много чего обещали. Но …Лед пока не тронулся.

— Не собираетесь бойкотировать тренировки?

— А повлияет ли это на нашу ситуацию? Мы находимся в «Тосно», потому что любим футбол. Живем этим.

— В ближайшие дни намерены обратиться в Палату по разрешению споров?