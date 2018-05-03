Давид Юрченко: «В „Тосно“ мы только два раза получили премиальные» 

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко рассказал о финансовых проблемах в клубе.
— Правда, что семь игроков «Тосно» обратились к руководству клуба с требованием погасить долги в течение ближайших дней?
— Как я могу прокомментировать эту информацию? Дыма без огня не бывает. Правильно? Такая ситуация в команде есть…
— Что говорит руководство клуба?
— Говорят, что завтра решится. Но это «завтра» тянется еще со сборов.
— Какая задолженность перед игроками?
— За весь сезон мы только два раза получили премиальные. Частично нам заплатили за февраль.
— И просвета не видно?
— Пока нет. Были встречи, нам много чего обещали. Но …Лед пока не тронулся.
— Не собираетесь бойкотировать тренировки?
— А повлияет ли это на нашу ситуацию? Мы находимся в «Тосно», потому что любим футбол. Живем этим.
— В ближайшие дни намерены обратиться в Палату по разрешению споров?
— У клуба есть долги передо мной. Но у некоторых ребят ситуация еще критичнее. Там долги тянутся с ФНЛ… Возможно, я тоже обращусь к юристам. Однако хочется надеяться на лучшее. (Виталий АЙРАПЕТОВ)