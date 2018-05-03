Вратарь ”Спартака” Артем Ребров признался, что хотел бы победы «Ливерпуля» в Лиге Чемпионов. Финал Лиги Чемпионов ”Реал” — «Ливерпуль» пройдет 26 мая.
«Хочется, чтобы выиграл «Ливерпуль» в Лиге Чемпионов и можно было сказать, что он не только нам забивает. На самом деле, просто хотелось бы, чтобы просто выиграл кто-то кроме «Реала». Как российские футболисты воспринимают игроков «Реала» и «Барселоны»? Как и все люди. Для меня тот же Серхио Рамос, который доказывает всем на протяжении многих лет, просто космонавт. Это космический уровень», — передает слова Реброва корреспондент Sport24.ru Максим Алланазаров.
”Ребров: «В матче „Локомотив“ — »Зенит” буду болеть за «Спартак