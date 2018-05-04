А. Ребров: в том году слова «чемпионство» вообще не говорили, сейчас — тем более

Вратарь «Спартака» Артём Ребров поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» (5 мая) в чемпионате России. В этот же день состоится игра «Локомотив» — «Зенит» , в случае победы «железнодорожники» гарантируют себе чемпионский титул.

«Конечно, хочется сказать, что результат матча «Локомотива» не влияет на игру «Спартака» и в первую очередь наша игра и наш результат беспокоят. Но все живые люди: кто-то посмотрит, увидит, как играет конкурент. Нужно максимально от этого отдалиться и думать прежде всего о своей игре сначала с «Ростовом», потом с «Динамо». Пережил ли «Спартак» тяжёлый период? Раз выиграли у «Амкара», пережили. Но надо продлить это, одна игра — не показатель. Завтра посмотрим, насколько удалось пережить. Было тяжело, но надо жить будущим, готовиться к следующей игре. Тем более всё в наших руках. Мы можем этот сезон сгладить последними играми, и всё будет не так плохо, как казалось.