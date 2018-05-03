Бердыев — Караденизу: «Рубин» — это твой дом, и мы с тобой не прощаемся

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал новость о том, что полузащитник команды Гёкдениз Карадениз завершил карьеру. «Мне тяжело говорить, потому что такое ощущение, будто бы что-то уходит от сердца. С такими игроками, как Карадениз, очень тяжело прощаться. Даже когда нас здесь не было, мы находились в «Ростове», он и Сергей Рыжиков приезжали просто увидеться и пообщаться. Это дорогого стоит. Гёкдениз, это твой дом, и мы с тобой не прощаемся», — сказал Бердыев. Напомним, Карадениз выступал за «Рубин» с 2008 года.