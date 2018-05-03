Ещенко: футболисты «Спартака» готовятся к матчу с «Ростовом» в нормальном настроении

МОСКВА, 3 мая. / ТАСС /. Футболисты московского "Спартака" в нормальном настроении готовятся к матчу 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги с «Ростовом». Об этом журналистам рассказал защитник команды Андрей Ещенко

С 15 по 23 апреля «Спартак» проиграл три матча: два в чемпионате России и один в Кубке страны — в полуфинале с «Тосно».

"Последнюю игру мы выиграли, поэтому настроение нормальное. У нас была неделя на подготовку к матчу [с «Ростовом»]. Что, сидеть всю неделю и тренироваться?" — сказал Ещенко во время конкурса «Мисс „Спартак“ — 2018» в Москве.

Защитник красно-белых назвал причину неудачной серии команды. «Не смогли реализовать свои моменты, а соперники забили больше. Да, в Екатеринбурге (против „Урала“, 1:2 — прим. ТАСС) было не так много моментов, но с „Тосно“ и „Ахматом“ их было достаточно. Это футбол, такое бывает, когда не реализовываешь свои моменты», — отметил Ещенко.

"Очень обидное поражение от «Тосно», могли победить, забив в компенсированное время, от поражения отходил дня три точно. В целом, надо поменьше читать и смотреть, что пишут вокруг, чтобы меньше напоминало о поражении, — отметил он. — До этого у нас была серия [18 матчей без поражений в чемпионате России], но об этом никто не спрашивает. Про удачи надо говорить, а неудачи бывают у многих команд".

За два тура до окончания чемпионата России «Спартак», набравший 53 очка, отстает от лидирующего «Локомотива» на 4 очка.