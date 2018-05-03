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«Гек, здесь твой дом!» Бердыев — об уходе Карадениза из футбола
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«Гек, здесь твой дом!» Бердыев — об уходе Карадениза из футбола 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев взял слово на прощальной пресс-конференции Гекдениза Карадениза. В четверг, 3 мая, 38-летний турецкий полузащитник объявил, что уйдет из футбола после завершения сезона-2017/18.
— Когда был 60-летний юбилей, я ребятам сказал, что нашему тренерскому составу повезло, что есть такие игроки. Олицетворение этого — Карадениз, — сказал Бердыев. — 10 лет назад, когда мы его рассматривали, я сказал Сайманову: «Караденизом интересуется „Сатурн“. Надо поторопиться». Рустем полетел в Турцию и уговаривал Гека три дня и три ночи.
Мы помним тот чемпионский старт. Те семь побед. Гекдениз внес в старт очень большой вклад: голы "Зениту", «Химкам».
Гек, здесь твой дом. Мне тяжело говорить, словно от сердца что-то уходит. С такими игроками сложно прощаться. (Артур ЕНИКЕЕВ)
Кардениз перешел в «Рубин» в 2008 году. За это время он провел за клуб 299 матчей, в которых забил 52 гола. В составе казанцев он дважды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также стал обладателем Кубка страны.
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