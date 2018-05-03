Иньеста пропустил тренировку из-за травмы, но должен сыграть с «Реалом»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста пропустил сегодняшнюю тренировку клуба из-за боли в лодыжке. Тем не менее, 33-летний хавбек намерен принять участие в грядущем матче чемпионата Испании с мадридским ”Реалом” . Встреча пройдет в Барселоне 7 мая.

Иньеста ранее объявил, что по окончании сезона покинет «Барселону». Таким образом, грядущая игра станет последним «классико» в его карьере.

”Барселона” гарантировала себе чемпионский титул в нынешнем сезоне в прошлом туре обыграв «Депортиво» со счетом 4:2.