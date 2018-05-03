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Иньеста пропустил тренировку из-за травмы, но должен сыграть с «Реалом»
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Иньеста пропустил тренировку из-за травмы, но должен сыграть с «Реалом» 

SPORT24.ru 55 минут назад
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста пропустил сегодняшнюю тренировку клуба из-за боли в лодыжке. Тем не менее, 33-летний хавбек намерен принять участие в грядущем матче чемпионата Испании с мадридским ”Реалом”. Встреча пройдет в Барселоне 7 мая.
Иньеста ранее объявил, что по окончании сезона покинет «Барселону». Таким образом, грядущая игра станет последним «классико» в его карьере.
”Барселона” гарантировала себе чемпионский титул в нынешнем сезоне в прошлом туре обыграв «Депортиво» со счетом 4:2.
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