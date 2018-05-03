Братчикова: от победы на ЧЕ в родных стенах испытываю вдвое больше эмоций

Россиянка Анастасия Братчикова , победившая в финале чемпионата Европы по женской борьбе в Каспийске в весе до 68 кг француженку Кумбу Ларок, рассказала об эмоциях от второго в карьере золота континентального чемпионата.

«Эмоции разные. Я повторила прошлогодний результат, но в родных стенах испытываю вдвое больше эмоций. Мне помогали трибуны и родные. Во время схватки хотела поправить волосы, но судья не дал. Пришлось их отбросить и продолжать бороться.