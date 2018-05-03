Братчикова: от победы на ЧЕ в родных стенах испытываю вдвое больше эмоций 

Россиянка Анастасия Братчикова, победившая в финале чемпионата Европы по женской борьбе в Каспийске в весе до 68 кг француженку Кумбу Ларок, рассказала об эмоциях от второго в карьере золота континентального чемпионата.
«Эмоции разные. Я повторила прошлогодний результат, но в родных стенах испытываю вдвое больше эмоций. Мне помогали трибуны и родные. Во время схватки хотела поправить волосы, но судья не дал. Пришлось их отбросить и продолжать бороться.
Схватка в целом проходила по моему сценарию. Мы с этой соперницей встречались в четвёртый раз с прошлого чемпионата Европы. Я уступила ей всего один поединок. До сих пор не могу простить себе поражения во Франции", — передаёт слова Братчиковой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.