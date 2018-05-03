Ещё
Братчикова: от победы на ЧЕ в родных стенах испытываю вдвое больше эмоций
Далее:
Читайте также:
Ещё

Братчикова: от победы на ЧЕ в родных стенах испытываю вдвое больше эмоций 

Чемпионат.com 50 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Анастасия Братчикова, победившая в финале чемпионата Европы по женской борьбе в Каспийске в весе до 68 кг француженку Кумбу Ларок, рассказала об эмоциях от второго в карьере золота континентального чемпионата.
«Эмоции разные. Я повторила прошлогодний результат, но в родных стенах испытываю вдвое больше эмоций. Мне помогали трибуны и родные. Во время схватки хотела поправить волосы, но судья не дал. Пришлось их отбросить и продолжать бороться.
Схватка в целом проходила по моему сценарию. Мы с этой соперницей встречались в четвёртый раз с прошлого чемпионата Европы. Я уступила ей всего один поединок. До сих пор не могу простить себе поражения во Франции", — передаёт слова Братчиковой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
Чемпионат.com: последние новости
«Рубин» навечно закрепил 61-й номер за Караденизом Ещенко: результаты «Локомотива» в последних матчах не удивили Гендиректор «Тосно»: никто из игроков не обращался и ультиматумов не ставил
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заявил о готовности к ЧМ-201841
Долги не пускают футбольную Россию в Европу8
18-летняя регбистка погибла по время матча
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Липницкая удивила откровенным фото15
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение