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Ещенко: раз не берут в сборную, значит, не нужен. Уже купил билеты для отпуска
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Ещенко: раз не берут в сборную, значит, не нужен. Уже купил билеты для отпуска 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о шансах на попадание в состав сборной России для участия на чемпионате мира — 2018.
«По поводу попадания в состав сборной России сначала сомнения были, но потом и они отпали. Если бы меня хотели вызвать, давно бы уже вызвали. Зато столько тестов на допинг сдаю… Я отдаюсь команде, но, раз не берут в сборную, значит, не нужен. С Черчесовым по этому поводу не общался. Уже билеты на время отпуска куплены. На матчи чемпионата мира не поеду: народа столько будет. Я лучше по телику спокойно посмотрю, на базе», — передаёт слова Ещенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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