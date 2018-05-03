Ещенко: раз не берут в сборную, значит, не нужен. Уже купил билеты для отпуска 

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о шансах на попадание в состав сборной России для участия на чемпионате мира — 2018.
«По поводу попадания в состав сборной России сначала сомнения были, но потом и они отпали. Если бы меня хотели вызвать, давно бы уже вызвали. Зато столько тестов на допинг сдаю… Я отдаюсь команде, но, раз не берут в сборную, значит, не нужен. С Черчесовым по этому поводу не общался. Уже билеты на время отпуска куплены. На матчи чемпионата мира не поеду: народа столько будет. Я лучше по телику спокойно посмотрю, на базе», — передаёт слова Ещенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.