В Калининграде открыли клуб единоборств в соборе Христа Спасителя

Об этом сообщается на сайте местной епархии РПЦ.

В клубе можно пройти курс различных боевых техник и практик, таких как бокс, карате и рукопашный бой. Сейчас тренировки бесплатные, они проходят два раза в неделю по будням.

К занятиям будут допускать людей до 30 лет, которым позволит состояние здоровья.

«Желающие должны осознавать, что курсы проходят в православном храме, поэтому их внешний вид и поведение не должны входить в противоречие с ожиданиями верующих прихожан», — говорится в сообщении Калининградской епархии.