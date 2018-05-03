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В Калининграде открыли клуб единоборств в соборе Христа Спасителя
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В Калининграде открыли клуб единоборств в соборе Христа Спасителя 

Ридус 51 минуту назад
Об этом сообщается на сайте местной епархии РПЦ.
В клубе можно пройти курс различных боевых техник и практик, таких как бокс, карате и рукопашный бой. Сейчас тренировки бесплатные, они проходят два раза в неделю по будням.
К занятиям будут допускать людей до 30 лет, которым позволит состояние здоровья.
«Желающие должны осознавать, что курсы проходят в православном храме, поэтому их внешний вид и поведение не должны входить в противоречие с ожиданиями верующих прихожан», — говорится в сообщении Калининградской епархии.
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