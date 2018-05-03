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Финал конкурса «Миссис Россия Мира 2018» пройдет в Краснодаре
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Финал конкурса «Миссис Россия Мира 2018» пройдет в Краснодаре 

360tv.ru 42 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей. Участницы приедут 1 июня с подарками к ребятам из краснодарского детского дома. Финал конкурса «Миссис Россия Мира 2018» состоится на следующий день в комплексе Golden Garden.
На победу будут претендовать 50 российских девушек. Победительница представит Россию на континентальном конкурсе «Миссис Мира».
Ведущими программы станут финалистка конкурса «Мисс Вселенная 2008» телеведущая Вера Красова и певец группы
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Конкурс красоты «Мисс Балашиха‐2018», который начался еще в начале года, завершился во дворце культуры «Балашиха». Шесть финалисток наградили призами.
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