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Фазель: «Это вызов для организаторов ЧМ — сделать лед таким, чтобы не было нареканий»
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Фазель: «Это вызов для организаторов ЧМ — сделать лед таким, чтобы не было нареканий» 

SPORT24.ru 41 минуту назад
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель порассуждал о качестве льда на чемпионате мира. Турнир пройдет в Дании с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге.
«Мягкий лед? Это связано с тем, что арена совсем новая и в ней никогда не заливали лед. Это будет вызов для организаторов — сделать лед таким, чтобы к нему не было нареканий. Но давайте не забывать, что лед одинаковый для обеих команд, и решающую роль его качество не играет. Хотя безусловно, кто лучше готов тактически, им будет сложнее показать все на таком льду.
В целом по организации все выглядит хорошо. Но мы не забываем, что Дания впервые организует у себя хоккейный турнир такого уровня. Уверен, что после начала будут кое-какие корректировки. Но сейчас все выглядит хорошо», — заявил функционер.
Его слова приводит
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