Чемпионы турнира «Будущее зависит от тебя» встретятся с игроками «Арсенала»

Финальные игры соревнований «Будущее зависит от тебя» прошли с 26 по 28 апреля на стадионе «Планета Чемпионов» в Сочи и собрали 17 команд юношей в возрасте от 12 до 15 лет из 15 регионов России и из Республики Таджикистан. В торжественной церемонии награждения приняли участие представители соорганизаторов и партнеров мероприятия, а также заслуженный мастер спорта России по теннису, олимпийская чемпионка и победительница трех турниров Большого шлема в парном разряде Елена Веснина

Теперь мальчишек красноярского «Тотема» и уссурийского «Содействия» ждет поездка в Лондон в гости к «Арсеналу».

Помимо главного приза от организаторов, свои награды игрокам также вручили информационные партнеры соревнований. Так, Федерация спортивных журналистов присудила приз «Fair Play» («Честная игра») и хрустальный кубок команде «Молния» из Ижевска за уважение к сопернику во время матчей. «Лучшим тренером финального этапа» по мнению спортивного телеканала «МАТЧ ТВ» стал Валерий Индеев, тренирующий команду «Волга» из Зубцова (Тверская область). Тренер получил футбольный мяч с автографами всех футболистов ФК «Локомотив». Спортивный портал «Чемпионат» также вручил футбольные мячи и фирменные толстовки лучшим, по их мнению, игрокам Никите Шведову («Багряники»), Евгению Девичинскому («Содействие»), Назару Ичетовкину («Молния») и Рамилу Чупонову («Памир») за фантастический гол через себя.