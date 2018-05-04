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Чемпионы турнира «Будущее зависит от тебя» встретятся с игроками «Арсенала»
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Чемпионы турнира «Будущее зависит от тебя» встретятся с игроками «Арсенала» 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
28 апреля определились победители XIV открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», проводимых компанией «МегаФон» при поддержке РФС, Министерства спорта РФ и Министерства образования РФ. В жарких финалах сумели вырвать победу команды «Содействие» из Уссурийска (младшая группа) и красноярский «Тотем» (старшая группа). По традиции главным призом для юных чемпионов станет незабываемая поездка в столицу Великобритании и встреча с главным тренером и основным составом футбольного клуба «Арсенал», которая в этом году пройдет в юбилейный 10-й раз благодаря личной поддержке российского предпринимателя и мецената Алишера Усманова.
Финальные игры соревнований «Будущее зависит от тебя» прошли с 26 по 28 апреля на стадионе «Планета Чемпионов» в Сочи и собрали 17 команд юношей в возрасте от 12 до 15 лет из 15 регионов России и из Республики Таджикистан. В торжественной церемонии награждения приняли участие представители соорганизаторов и партнеров мероприятия, а также заслуженный мастер спорта России по теннису, олимпийская чемпионка и победительница трех турниров Большого шлема в парном разряде Елена Веснина.
Теперь мальчишек красноярского «Тотема» и уссурийского «Содействия» ждет поездка в Лондон в гости к «Арсеналу».
Помимо главного приза от организаторов, свои награды игрокам также вручили информационные партнеры соревнований. Так, Федерация спортивных журналистов присудила приз «Fair Play» («Честная игра») и хрустальный кубок команде «Молния» из Ижевска за уважение к сопернику во время матчей. «Лучшим тренером финального этапа» по мнению спортивного телеканала «МАТЧ ТВ» стал Валерий Индеев, тренирующий команду «Волга» из Зубцова (Тверская область). Тренер получил футбольный мяч с автографами всех футболистов ФК «Локомотив». Спортивный портал «Чемпионат» также вручил футбольные мячи и фирменные толстовки лучшим, по их мнению, игрокам Никите Шведову («Багряники»), Евгению Девичинскому («Содействие»), Назару Ичетовкину («Молния») и Рамилу Чупонову («Памир») за фантастический гол через себя.
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