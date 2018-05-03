«Нас дома ждали только с победой»: как мальчишки из Уссурийска выиграли престижный футбольный турнир

Соревнования проходили в Сочи.

Финальные игры соревнований «Будущее зависит от тебя» прошли с 26 по 28 апреля на стадионе «Планета чемпионов» в Сочи и собрали 17 команд юношей в возрасте от 12 до 15 лет из 15 регионов России и из Республики Таджикистан. В торжественной церемонии награждения приняли участие представители соорганизаторов и партнеров мероприятия, а также заслуженный мастер спорта России по теннису, олимпийская чемпионка и победительница трех турниров Большого шлема в парном разряде Елена Веснина , которая не смогла сдержать эмоции, награждая юных спортсменов: «Это невероятное событие. Очень благодарна, что меня сюда пригласили! Я видела нарезки матчей и потрясена той самоотдачей на поле, которую вы демонстрировали. Вы все — настоящая команда, настоящая семья. Я искренне желаю вам удачи в будущем, всевозможных наград и побед, а также всегда поддерживать друг друга и оставаться вместе!».

Палящее сочинское солнышко не испугало участников. Мальчишки успевали и в футбол поиграть, и на великах покататься, и даже посадить саженцы деревьев. Те же, у кого не очень получилось на великолепных искусственных газонах Олимпийской деревни, старались отыграться в чемпионате по киберфутболу. Каждый день начинался с уже традиционной зарядки, после которой окончательно проснувшись, детвора бежала на вкусный завтрак. А после обеда торопились скорее на пляж к морю. Вода еще не прогрелась, но самые отчаянные сорванцы с гиканьем и улюлюканьем врезались в обжигающие волны Черного моря. Многие мальчишки впервые видели его, и для них это было одним из ярчайших впечатлений в жизни. Особенным сюрпризом для команд стал поход в гости к давнему партнеру финальных игр в Сочи — парку развлечений «Сочи-Парк»: пять часов ребята катались на фантастических аттракционах, ловя и запечатлевая в памяти каждый момент.

Но все-таки главным событием в эти дни для воспитанников детских домов и интернатов оставался его футбол. После двух дней группового этапа определились полуфиналисты. В младшей группе «Содействие» без особых хлопот расправилось с командой «Багряники» из Ярославской области (3:0), а «Юность» из Брянской области не менее легко над «Зарей» из Кемеровской области (3:1).

И вот главные матчи турнира. В младшей группе Никита Королев из «Юности» неожиданным дальним ударом распечатал ворота «Содействия». И этот счет долгое время оставался неизменным несмотря на постоянный подсказ самого молодого здесь на турнире тренера Антона Бойчука. Тренер сам выпускник уссурийского «Центра содействия семейному устройству». Поэтому с пацанами он, что называется, одной крови. И, в конце концов, Антон докричался до своих парней. Сначала Эдик Керноз (между прочим, признанный лучшим игроком турнира) счет сравнял, а потом Александр Сидоров удачно сыграл на добивании — 2:1. А потом приключился еще один футбольный курьез. Маленький вратарь «Содействия» Евгений Шахов (получивший свою статуэтку «Лучшему вратарю» турнира в младшей группе) так смачно приложился к мячу, что ударом от собственных ворот забросил его за шиворот оппоненту — 3:1.

«Да мне надоело смотреть, как они (мальчишки) бьют все выше перекладины, — рассказывал потом юный герой. — Вот и ударил. Конечно, удача помогла. Это мой первый в жизни гол как вратаря. Кто лучший вратарь мира? Конечно, Лев Яшин !».

Ну а подвел итог финалу у младших юношей Александр Сидоров. 4:1 — волевая и в то же время убедительная победа приморских детей.

«Мы не могли проиграть, так как нас дома ждали только с победой, — говорит тренер победителей Антон Бойчук, который вот уже четыре года работает с командой. — Мы трижды играли в финальных турнирах, но вот впервые победили. Я ребятам сказал: «Побеждает тот, кто больше хочет». Лучшим же назову капитана Евгения Девичинского. Он сегодня не забил, но зато своей игрой приносит большую пользу команде».

Теперь мальчишек красноярского «Тотема» и уссурийского «Содействия» ждет поездка в Лондон в гости к «Арсеналу».

Помимо главного приза от организаторов, свои награды игрокам также вручили информационные партнеры соревнований. Так, Федерация спортивных журналистов присудила приз Fair Play («Честная игра») и хрустальный кубок команде «Молния» из Ижевска за уважение к сопернику во время матчей. «Лучшим тренером финального этапа», по мнению спортивного телеканала «МАТЧ ТВ», стал Валерий Индеев, тренирующий команду «Волга» из Зубцова (Тверская область). Тренер получил футбольный мяч с автографами всех футболистов ФК «Локомотив». Спортивный портал «Чемпионат» также вручил футбольные мячи и фирменные толстовки лучшим, по их мнению, игрокам Никите Шведову («Багряники»), Евгению Девичинскому («Содействие»), Назару Ичетовкину («Молния») и Рамилу Чупонову («Памир») за фантастический гол через себя.