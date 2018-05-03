Как относятся к героям и жертвам войны в Чехии

Эти места от фашистов освобождали не наши. Крайний юго-запад Чехии, здесь практически без боев весной 45-го вперед шли американцы. Но в этих лесах и ущельях немцы прятали военнопленных, и среди них было более тысячи красноармейцев. Сразу после капитуляции союзники стали передавать узников советской стороне. И вот тут, на крутом повороте горной дороги, грузовик с получившими свободу пленными перевернулся.

Обитатели крохотного чешского городка давным-давно установили на склоне памятный знак: «В этом месте при перевозке из немецкого лагеря военнопленных в мае 1945 года трагически погибли 5 неизвестных красноармейцев. Они захоронены на кладбище в Кленчи». За скромным мемориалом много лет ухаживала семья Йиржи Машталки — сейчас он известный политик, депутат Европарламента , кавалер российского ордена Дружбы. На его средства мемориал недавно был отреставрирован — вот и пришли сюда местные жители, чтобы накануне праздника Победы опять склонить головы в память о героях и жертвах той войны.

Каждую весну подобных эпизодов в Чехии — множество. Апрель и май — время, когда чехи приводят в порядок мемориалы и памятники, устраивают возле них трогательные церемонии, возлагают венки. И все это происходит не по приказам начальства, а по велению души.

На территории страны зарегистрировано более тысячи ста воинских захоронений и примерно восемьсот памятных знаков, посвященных русским и советским воинам. Больше всего их в восточной части Чехии, которую с тяжелыми боями освобождали войска трех Украинских фронтов. А Первая мировая война оставила много трагических следов как раз на западе и севере, в Судетах, где располагались лагеря военнопленных. Есть также захоронения, оставшиеся еще от суворовских времен, когда русская армия возвращалась домой после похода в Альпы, лежат русские косточки и под Аустерлицем.

Представительство МО выпустило каталог воинских захоронений, расположенных на территории Карловарского края

Путешествуя по стране, я не раз встречал примеры удивительно трепетного отношения местных жителей к памяти наших ратников. В Устецком крае супруги Елена Вичанова и Радим Литтербах отремонтировали пять памятников бойцам Красной Армии. В церемониях их открытия каждый раз участвовали представители местной администрации, был почетный караул, звучали гимны. В расположенной недалеко от столицы деревне Клокочня хозяин местного ресторана Ярослав Сапики и его друзья установили памятник советским воинам, погибшим в боях за Прагу. Здесь когда-то стоял штаб маршала Малиновского, в этих лесах полегли две тысячи наших солдат и офицеров. А в далеких отсюда Есеницких горах местный слесарь сорока лет от роду Роман Янис со товарищи организовал музей на месте концлагеря, где томились пленные Второй мировой войны. Сорок тысяч из них остались тут навсегда. По словам Валерия Коннова, он руководит представительством Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике, что касается военнопленных, то их захоронения за редким исключением безымянные. Да и братские могилы на местах былых сражений тоже пестрят надписями «Неизвестный солдат».

— Наша задача — закрыть все «белые пятна», никто не должен остаться безымянным, — говорит Валерий Коннов. — Работа эта трудоемкая, и конца ей, честно говоря, не видно. Предстоит поднять и обработать сотни тысяч документов — картотеки концлагерей, архивы военных ведомств разных стран, разыскать родственников воинов, подключать другие базы данных, например, Красного Креста . Нам добровольно помогают старшеклассники из посольской школы, там уже и свое движение родилось: «Найди имя погибшего бойца и с ним выходи на марш Бессмертного полка».

Представительство МО при содействии местных властей и российских бизнесменов в Чехии выпустило каталог воинских захоронений, расположенных на территории Карловарского края, на очереди такой же каталог по Пльзеньскому краю. Мне могут в ответ вспомнить историю с памятником маршалу И. С. Коневу, который вандалы осквернили в Праге, а администрация того района, где он находится, не раз предлагала перенести монумент на территорию российского посольства, дескать, там он целее будет. Да, среди европейских политиков и чинуш есть немало таких, кто хотел бы переписать историю в угоду сегодняшней конъюнктуре. И на памятных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, здесь иной раз забывают вспомнить тех, кто внес в эту победу самый большой вклад. Но это скорее исключения. Гораздо больше нормальных людей. Тех, кто бережно хранит память о том, что действительно было. Кстати, только в эти майские дни на территории Чехии должны состояться более сотни памятных акций, посвященных Победе.