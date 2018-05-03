7 главных подвигов на Русско-японской войне

В ночь с 8 на 9 февраля 1904 года нападение японцев на русскую эскадру у Порт-Артура ознаменовало начало Русско-японской войны. Наверно, это была одна из крупнейших неудач русской армии за всю историю. Но это никак не умаляет подвиги наших героев.

Всеволод Руднев, командир крейсера «Варяг»

9 февраля 1904 года Руднев получил ультиматум японского контр-адмирала Уриу с требованием покинуть рейд до полудня, в противном случае японцы грозили открыть огонь по русским кораблям в нейтральном порту, что было грубым нарушением международного права. Всеволод Руднев отказался и решил идти на прорыв. Перед строем офицеров и матросов крейсера он сообщил им об ультиматуме японцев и о своём решении.

В частности, он сказал следующее: «Безусловно, мы идем на прорыв и вступим в бой с эскадрой, как бы она сильна ни была. Никаких вопросов о сдаче не может быть — мы не сдадим крейсер и самих себя и будем сражаться до последней возможности и до последней капли крови». Бой был жестоким. По итогам сражения было принято решение пересадить команду крейсера на иностранные корабли, а сами суда уничтожить. «Кореец» был взорван, а «Варяг» затоплен. В 1905 году японцы подняли «Варяг» и ввели в состав своего флота под именем «Сойя». Целых десять лет крейсер, щедро подаренный Рудневым, служил Японии. Россия выкупила «Варяг» у бывших врагов только во время Первой мировой войны, в 1916 году, вместе с другими захваченными кораблями Первой Тихоокеанской эскадры

Василий Зверев, инженер-механик миноносце «Сильный»

27 марта 1904 года в 2 ч. 15 мин. ночи японцы предприняли вторую попытку заблокировать вход во внутренний рейд, направив 4 больших коммерческих парохода в сопровождении 6 миноносцев; сторожевой миноносец «Сильный» бросился в атаку, расправился с пароходами и вступил в бой с шестью японскими миноносцами. Получив пробоину в паропроводе, «Сильный» превратился в неподвижную мишень для вражеского обстрела. Тогда Зверев закрыл пробоину своим телом и возвратил кораблю ход, пожертвовав своей жизнью. Погибших торжественно похоронили в Порт-Артуре.

Григорий Ходосевич, комендор порт-артурской крепости

30 марта 1904 года миноносец «Страшный» вступил в неравный бой с четырьмя японскими кораблями. В неравном бою погибло 49 моряков. Уцелело лишь пять человек, среди спасенных оказался и Ходосевич. В кровавой сумятице боя он сумел достать из сейфа и спрятать между двумя спасательными жилетами секретный пакет командующего Тихоокеанской эскадрой Макарова и всю наличную сумму корабельной казны. Григорий получил тяжелейшее ранение в спину. Оказавшись в ледяной воде, он совершенно не чувствовал ног.

Перед тем как покинуть тонущий корабль, Григорий спрятал секретный пакет с заданием на разведку под спасательный пробковый пояс, выполняя приказ вахтенного начальника Малеева. Ходосевич хорошо знал, что такое воинский долг. Увидев японскую шлюпку, негнущимися пальцами он начал рвать в клочья пакет и вперемешку с водорослями торопливо жевать размокшие клочки бумаги. Японцы, заметив русского, спешно уничтожавшего, судя по всему, какой-то важный документ, поспешили поднять Ходосевича и его товарищей на свой борт. Японские моряки, безрезультатно допросив Ходосевича и безуспешно исследовав остатки пакета, направили его в лагерь для военнопленных. Там он и пробыл до окончания войны. После окончания войны в числе 70 тысяч русских военнопленных Григорий Ходосевич возвратился на родину.

Аввакум Николаевич Волков, старший унтер-офицер

В русско-японскую войну Аввакум Николаевич Волков стал полным георгиевским кавалером. Первый Георгиевский крест 4-й степени он получил за храбрость в начале войны. Спустя всего несколько недель, когда понадобилось узнать расположение японских войск, трубач-горнист Волков вызвался добровольцем пойти в разведку. Переодевшись в китайскую одежду, молодой солдат разведал расположение двух крупных отрядов противника. Но в скоро наткнулся на японский разъезд из 20 драгун во главе с офицером. Японцы догадались, кто этот необычный молоденький китаец. Выхватив из-за пазухи револьвер, разведчик выстрелами в упор убил трех драгун. И пока остальные пытались взять его живым, Волков вскочил на лошадь одного из убитых.

Продолжительная погоня, попытки обхода и стрельба не принесли успеха. Волков оторвался от преследователей и благополучно возвратился в свой полк. За этот подвиг Аввакум Волков был награжден Георгиевским крестом 3-й степени. В одном из боев раненый Аввакум попадает к японцам в плен. После недолгого разбирательства его приговорили к расстрелу. Однако той же ночью солдату удалось бежать. После десяти дней изнурительных скитаний в глухой тайге, Волков вернулся в полк, и получил Георгиевский крест 2-й степени. Но война продолжалась. И перед под Мукденом сражением Волков вновь вызвался добровольцем в разведку. На этот раз опытный разведчик, выполнив задание, снял охрану у неприятельского порохового погреба и взорвал его. За новый подвиг он получил Георгиевский крест 1-й степени и стал полным Георгиевским кавалером.

Василий Рябов, рядовой

В одежде китайского крестьянина, в парике с косичкой разведчик Рябов в тылу врага нарвался на японский разъезд. На допросе стойко хранил военную тайну и, будучи приговорен к расстрелу, вел себя достойно. Всe свершилось строго по ритуалу. Стреляли из ружей с пятнадцати шагов. Японцы были восхищены мужественным поведением русского и сочли своим долгом довести это до сведения его начальства. Записка японского офицера звучит как представление к награде: «Наша армия не может не высказать наших искренних пожеланий уважаемой армии, чтобы последняя воспитывала побольше таких истинно прекрасных, достойных полного уважения воинов».

Роман Кондратенко, генерал-лейтенант, военный инженер

Возглавлял оборону Порт-Артура, занимался усовершенствованием оборонительных позиций, лично руководил обороной на самых сложных и опасных участках. Романа Кондратенко умел поднять дух солдат в самые тяжелые моменты осады города, что могло несколько раз отражать штурм японцев. Погиб 15 декабря 1904 года от прямого попадания в каземат форта гаубичного снаряда. Вместе с ним погибли ещё 8 офицеров. После окончания русско-японской войны тело героя было торжественно перезахоронено в Петербурге, в Александро-Невской лавре.

Петр Бутусов, русский офицер пограничной стражи, подполковник

В 1904 году — начальник Квантунского отдела Особого Заамурского округа ОКПС. 13 июня 1904 года по приказу командира передового отряда 4-й Восточно-Сибирской дивизии полковника Я. У. Шишко выбил японцев с горы Куинсан. 28 августа 1904 года награждён орденом Св. Станислава II степени за умелое руководство своими подразделение и «отменное мужество» в боях 20 и 21 июня. В июле Бутусов возглавил поиск, в котором пограничниками была взорвана вражеская пушка, а с трёх сняты замки. 6 августа пограничники Бутусова, совместно со стрелками выбили японцев из захваченного ими Водопроводного редута. 15 октября 1904 года за храбрость, проявленную в боях по отражению второго штурма Порт-Артура, подполковник Бутусов был награждён орденом Св. Георгия IV степени. 21 ноября 1904 года, во время четвёртого штурма Порт-Артура, Бутусов был назначен генералом Кондратенко Р. И. комендантом горы Высокая, где был смертельно ранен. Скончался 22 ноября 1904 года, и был похоронен на воинском кладбище Порт — Артура.