​Кавани: «Конфликт с Неймаром действительно имел место»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани подтвердил факт ссоры с Неймаром, но добавил, что его в первую очередь интересуют командные достижения.

"Это правда, в своё время у нас были проблемы с Неймаром", — отметил Кавани в интервью RMC. «Мы поговорили, и я сказал ему, что буду первым, кто будет радоваться его личным достижениям. Но при этом добавил, что цели команды должны быть на первом месте».

"Я работяга — не звезда. Если у моих товарищей по команде будет шанс выиграть индивидуальную награду, я с удовольствием им помогу. Но прежде всего они должны выполнять задачи команды".

По информации различных СМИ, бразильский форвард Неймар вернулся к полноценным тренировкам с «ПСЖ» после травмы.