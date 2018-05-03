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​Кавани: «Конфликт с Неймаром действительно имел место»
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​Кавани: «Конфликт с Неймаром действительно имел место» 

Евро-футбол.Ру 27 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани подтвердил факт ссоры с Неймаром, но добавил, что его в первую очередь интересуют командные достижения.
"Это правда, в своё время у нас были проблемы с Неймаром", — отметил Кавани в интервью RMC. «Мы поговорили, и я сказал ему, что буду первым, кто будет радоваться его личным достижениям. Но при этом добавил, что цели команды должны быть на первом месте».
"Я работяга — не звезда. Если у моих товарищей по команде будет шанс выиграть индивидуальную награду, я с удовольствием им помогу. Но прежде всего они должны выполнять задачи команды".
По информации различных СМИ, бразильский форвард Неймар вернулся к полноценным тренировкам с «ПСЖ» после травмы.
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