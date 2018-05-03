Стали известны имена игроков «Тосно», которые потребовали погасить задолженности

Напомним, ранее сообщалось, что семь футболистов обратились к руководству клуба с требованием выплатить долги. Если футболисты не получат денег в течение ближайших дней, у них будет право передать заявления в палату по разрешению споров.