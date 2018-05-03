Стали известны имена игроков «Тосно», которые потребовали погасить задолженности 

«Чемпионату» стали известны имена шести игроков, которые потребовали у руководства «Тосно» погасить перед ними задолженности: Вагиз Галиулин, Сергей Сухарев, Андрей Буйволов, Рустем Мухаметшин, Василий Лукичев, Максим Палиенко.
Напомним, ранее сообщалось, что семь футболистов обратились к руководству клуба с требованием выплатить долги. Если футболисты не получат денег в течение ближайших дней, у них будет право передать заявления в палату по разрешению споров.
«Тосно» столкнулся с финансовыми проблемами и находится в зоне вылета из РФПЛ за два тура до завершения сезона. Команда пробилась в финал Кубка России и получит шанс выступить в групповом этапе Лиги Европы в случае победы над «Авангардом». Однако тосненцам будет тяжело успешно пройти процедуру лицензирования УЕФА.